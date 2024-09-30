Двалишвили не верит, что Умару дважды предлагали бой с ним: «Теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Покажи фанатам контракт и даты»

Мераб Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова.

«Умар , теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Если UFC предлагали тебе драться со мной два раза, то покажи фанатам контракт и даты.

Они предложили мне бой с тобой сразу после того, как я победил Петра Яна . Со сломанной рукой через шесть недель. Я принял бой устно, хотя и был претендентом №1, а ты был №13 в рейтинге.

В итоге врач мне запретил драться, после чего мне сразу сделали операцию. Так что давай посмотрим второе предложение?! Если UFC дарит тебе бой со мной, то какого черта ты говоришь эту чушь и проявляешь неуважение? Я с тобой покончил, потому что ты продолжаешь врать. Ты потерял мое уважение не только как человек, но и как боец. Я подожду реакцию UFC», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

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