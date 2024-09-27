Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»

Мераб Двалишвили предложил Шону О’Мэлли бой на UFC 309.

«Слышал, что Шон считает себя победителем боя и требует реванша. Если он хочет, то пусть это случится.

Давайте сделаем это 17 ноября в Нью-Йорке, а потом защищу титул против того, кого мне даст UFC», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Напомним, что Двалишвили победил О’Мэлли единогласным решением судей на турнире UFC 306.

О’Мэлли дал совет Мерабу: «Если в UFC хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то бейся с ним»

О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»