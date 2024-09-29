Аллен – дю Плесси: «Сегодня была не моя ночь, но я все равно тебя трахну»

Брендан Аллен ответил на критику Дрикуса дю Плесси.

«Говорит тот, кто избегал меня с тех пор, как попал в UFC. Не всем достаются легкие пути. Сегодня была не моя ночь, но я все равно тебя трахну», – написал в соцсетях боец UFC Брендан Аллен .

Ранее Дрикус дю Плесси назвал Аллена неудачником из-за поражения Нассурдину Имавову .

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