Аллен – дю Плесси: «Сегодня была не моя ночь, но я все равно тебя трахну»
Брендан Аллен ответил на критику Дрикуса дю Плесси.
«Говорит тот, кто избегал меня с тех пор, как попал в UFC. Не всем достаются легкие пути. Сегодня была не моя ночь, но я все равно тебя трахну», – написал в соцсетях боец UFC Брендан Аллен.
Ранее Дрикус дю Плесси назвал Аллена неудачником из-за поражения Нассурдину Имавову.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Брендана Аллена
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