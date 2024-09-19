Дю Плесси обратился к Чимаеву: «Оденься, принцесса, пока снова не простудилась»
Дрикус дю Плесси пошутил над Хамзатом Чимаевым.
«Принцесса, оденься, пока ты снова не простудилась», − написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси, скриншот комментария приводит Championship Rounds.
Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»
В команде Чимаева прокомментировали слова Хамзата о его гражданстве: «У него есть только паспорт России»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Championship Rounds
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости