Дю Плесси обратился к Чимаеву: «Оденься, принцесса, пока снова не простудилась»

Дрикус дю Плесси пошутил над Хамзатом Чимаевым.

«Принцесса, оденься, пока ты снова не простудилась», − написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси , скриншот комментария приводит Championship Rounds.

Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»

В команде Чимаева прокомментировали слова Хамзата о его гражданстве: «У него есть только паспорт России»