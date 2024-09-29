Дю Плесси – о поражении Аллена: «Не повезло тебе, Брендан. Шутка, просто ты неудачник»
Дрикус дю Плесси высмеял поражение Брендана Аллена.
«Не повезло тебе, Брендан Аллен. Шутка, просто ты неудачник 🤣», – написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, Аллен (24-6) проиграл Нассурдину Имавову (15-4) единогласным решением судей на турнире UFC в Париже.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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