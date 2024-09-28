Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции: «К черту это место!»

Брендан Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции.

«Во Франции самый коррумпированный подход к взаимодействию с бойцами. На моем счету больше 40 боев – у меня никогда не было проблем с весогонкой. Но сегодня меня заставили сдать мочу – сразу же после взвешивания. На это потребовалось три часа, потому что я был сильно обезвожен.

А потом мне сказали, что я должен сдать кровь. После первой попытки они сообщили, что взяли недостаточно крови – нужна еще одна. Но и это не сработало, поэтому меня повели сдавать кровь в третий раз. Я потратил на это три с половиной часа, пока мой соперник спокойно восстанавливался после весогонки.

Местные бойцы ничего подобного не делали – только я и Ренато Мойкано . К черту это место! Настоящая дыра», – сказал средневес UFC Брендан Аллен .

28 сентября Аллен подерется с Нассурдином Имавовым в соглавном событии UFC Fight Night 243 .

Аллен – об отношении французов к Имавову: «Вряд ли он получит преимущество. Это его фанаты, но, скорее всего, они не принимают его за француза»