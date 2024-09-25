  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Аллен – об отношении французов к Имавову: «Вряд ли он получит преимущество. Это его фанаты, но, скорее всего, они не принимают его за француза»
0

Аллен – об отношении французов к Имавову: «Вряд ли он получит преимущество. Это его фанаты, но, скорее всего, они не принимают его за француза»

Брендан Аллен сомневается, что парижане считают Нассурдина Имавова французом.

«Имавов дерется дома? Вряд ли он получит преимущество. Да, это его фанаты, а судьи будут благосклонны. Тут ничего не поделать. Зрители будут болеть против меня.

Но и вряд ли в Париже Имавова считают настоящим французом. У него же есть русская кровь. Так что меня освистают, а его... Какая разница?» – заявил боец UFC Брендан Аллен.

Напомним, Аллен подерется с Имавовым 28 сентября на турнире UFC Fight Night в Париже.

Веттори − о драке с Алленом: «Однорукий парень против семерых противников»

Уайт − о драке Аллена и Веттори на турнире PFL: «Это мог бы быть бой вечера»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
logoUFC
logoMMA
logoНассурдин Имавов
Брендан Аллен
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бойцы UFC Аллен и Веттори подрались на турнире PFL
517 августа, 07:43Видео
Сен-Дени и Мойкано возглавят турнир UFC в Париже. В соглавном событии Имавов подерется с Алленом
67 августа, 16:45
Имавов встретится с Алленом в соглавном событии турнира UFC в Париже (Марсель Дорфф)
17 июля, 15:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
8 минут назад
Василевский – об Усмане Нурмагомедове: «Он легко победил бы Порье и Гейджи»
31 минуту назад
Экс-чемпион One де Риддер подписал контракт с UFC
249 минут назад
Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец ​наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC – лучший промоушен мира»
1сегодня, 12:52
Ян подерется с Фигейредо 23 ноября в Макао (Лео Гимараеш)
4сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45