Аллен – об отношении французов к Имавову: «Вряд ли он получит преимущество. Это его фанаты, но, скорее всего, они не принимают его за француза»

Брендан Аллен сомневается, что парижане считают Нассурдина Имавова французом.

«Имавов дерется дома? Вряд ли он получит преимущество. Да, это его фанаты, а судьи будут благосклонны. Тут ничего не поделать. Зрители будут болеть против меня.

Но и вряд ли в Париже Имавова считают настоящим французом. У него же есть русская кровь. Так что меня освистают, а его... Какая разница?» – заявил боец UFC Брендан Аллен .

Напомним, Аллен подерется с Имавовым 28 сентября на турнире UFC Fight Night в Париже.

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