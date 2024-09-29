Генри Сехудо: «Ни Аллен, ни Имавов не показали, что готовы к пяти раундам или титульному бою»

Генри Сехудо не впечатлен выступление Имавова и Аллена.

«Ни Аллен, ни Имавов не показали, что они готовы к пяти раундам или титульному бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Брендан Аллен (24-6) проиграл Нассурдину Имавову (15-4) единогласным решением судей.

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