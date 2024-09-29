Генри Сехудо: «Ни Аллен, ни Имавов не показали, что готовы к пяти раундам или титульному бою»
Генри Сехудо не впечатлен выступление Имавова и Аллена.
«Ни Аллен, ни Имавов не показали, что они готовы к пяти раундам или титульному бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Брендан Аллен (24-6) проиграл Нассурдину Имавову (15-4) единогласным решением судей.
Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции: «К черту это место!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости