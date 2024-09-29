Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется в январе. Скоро будет анонс»

Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего поединка Ислама Махачева.

«В UFC всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда.

Махачев сейчас не только чемпион. Это лучший боец P4P на сегодняшний день. UFC предложили нам бой в январе. Мы его приняли. Очень скоро будет анонс, где он пройдет, и кто будет соперником Ислама. Сам я этого делать не буду, но могу сказать, что мы готовимся к январю», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

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