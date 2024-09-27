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Хабиб сыграл в падел с Махачевым: «Игра была напряженной»

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев сыграли в падел.

«От души поиграли, но игра была напряженной», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Падел (это игра) познакомил Тотти с новой любовью, Пуйоль из-за него сильно порезался, а Клопп рубится с ассистентами

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
падел
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