Конор Макгрегор: «Мы с Кроуфордом обсуждали сделку о двух поединках»
Конор Макгрегор вел переговоры с Теренсом Кроуфордом о двух поединках.
«Кроуфорд - очень ловкий парень, имеющий знания о борьбе. Со мной всегда говорят о боях. Я уже дрался с боксером, а лучший боксер в ММА – это я. Понимаете, что я имею в виду? Мы обсуждали с Теренсом сделку о двух поединках», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Chisanga Malata
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