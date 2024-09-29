Конор Макгрегор: «Мы с Кроуфордом обсуждали сделку о двух поединках»

Конор Макгрегор вел переговоры с Теренсом Кроуфордом о двух поединках.

«Кроуфорд - очень ловкий парень, имеющий знания о борьбе. Со мной всегда говорят о боях. Я уже дрался с боксером, а лучший боксер в ММА – это я. Понимаете, что я имею в виду? Мы обсуждали с Теренсом сделку о двух поединках», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

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