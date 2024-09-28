  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал ответил Конору: «Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу»
2

Белал ответил Конору: «Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу»

Белал Мухаммад отреагировал на вызов со стороны Конора Макгрегора.

«Конор, сколько можно? Ты произносишь мое имя, я отвечаю, а потом ты пропадаешь. Хватит играть в эти игры, братан. Мы все знаем, что ты никогда не вернешься. Мы все знаем, что тебе нужна помощь.

Последний бой, в котором ты победил, состоялся в 2020-м. Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу. Прекращай. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло с тобой еще раз», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»

Белал обратился к Рахмонову: «Скоро увидимся, парень»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКонор Макгрегор
logoБелал Мухаммад
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал хочет драться с Рахмоновым: «У него есть аура, но не будет оправданий после проигрыша мне»
726 сентября, 18:50
Мухаммад отреагировал на вызов Ковингтона: «Этот парень – самый большой клоун в UFC»
49 августа, 10:40
Белал Мухаммад: «Я − лучший боксер в UFC»
2030 июля, 13:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Цзю выступил против отмены двойного гражданства в РФ: «Не хотел бы терять австралийский паспорт»
6 минут назад
UFC Fight Night 243: Мойкано против Сен-Дени, Аллен – Имавов
126 минут назад
Слипенко – о Федоре: «У него нераскачанное тело, он не употреблял допинг. Обычный русский мужик, обладавший навыками»
1сегодня, 13:50
Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»
9сегодня, 11:55
Абдель-Азиз заявил, что следующий бой Умара будет титульным: «Договоренность достигнута»
1сегодня, 11:40
«Обиделся». Умар сообщил, что Двалишвили заблокировал его в соцсетях
10сегодня, 10:40Фото
Лопес будет страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем
5сегодня, 10:10
Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен
4сегодня, 09:35
Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве
5сегодня, 09:20
Спортс’’ ищет универсального автора в раздел единоборств
сегодня, 08:40Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
1вчера, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото