Белал ответил Конору: «Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу»
Белал Мухаммад отреагировал на вызов со стороны Конора Макгрегора.
«Конор, сколько можно? Ты произносишь мое имя, я отвечаю, а потом ты пропадаешь. Хватит играть в эти игры, братан. Мы все знаем, что ты никогда не вернешься. Мы все знаем, что тебе нужна помощь.
Последний бой, в котором ты победил, состоялся в 2020-м. Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу. Прекращай. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло с тобой еще раз», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
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