Белал ответил Конору: «Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу»

Белал Мухаммад отреагировал на вызов со стороны Конора Макгрегора.

«Конор , сколько можно? Ты произносишь мое имя, я отвечаю, а потом ты пропадаешь. Хватит играть в эти игры, братан. Мы все знаем, что ты никогда не вернешься. Мы все знаем, что тебе нужна помощь.

Последний бой, в котором ты победил, состоялся в 2020-м. Последний мусульманин, которому ты бросил вызов, отправил тебя в больницу. Прекращай. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло с тобой еще раз», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

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