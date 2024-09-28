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Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»

Конор Макгрегор обратился к Илие Топурии.

«Я схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу. Маленький дурачок. Настоящий испанец – это я, братан. Буду в Марбелье на турнире по кулачным боям – можем подраться прямо там. Я проломлю тебе голову!

Сломаю тебе челюсть, коротышка! Марбелья, 12 октября. Увидишь, что произойдет, когда мы встретимся», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Илия Топурия: «Прямо сейчас Конор не заслуживает находиться со мной в одном октагоне»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoUFC
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logoКонор Макгрегор
logoИлия Топурия
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