Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»
Конор Макгрегор обратился к Илие Топурии.
«Я схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу. Маленький дурачок. Настоящий испанец – это я, братан. Буду в Марбелье на турнире по кулачным боям – можем подраться прямо там. Я проломлю тебе голову!
Сломаю тебе челюсть, коротышка! Марбелья, 12 октября. Увидишь, что произойдет, когда мы встретимся», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»
Илия Топурия: «Прямо сейчас Конор не заслуживает находиться со мной в одном октагоне»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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