Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Илия Топурия объяснил, почему не хочет драться с Конором Макгрегором.

«Не хотел бы драться с Макгрегором . Имею в виду, что если бы у меня был такой вариант, то я бы отказался от такого боя, потому что есть дела поважнее.

Он уже не тот Макгрегор, который когда-то продвигал ММА в массы. Сейчас Конор про алкоголь и наркотики, а не про спорт.

Меня вдохновлял Конор, я восхищался им, но теперь у меня нет кумира, потому что он предал свои же ценности. Мы остались без идола», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

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