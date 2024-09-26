Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»
Илия Топурия объяснил, почему не хочет драться с Конором Макгрегором.
«Не хотел бы драться с Макгрегором. Имею в виду, что если бы у меня был такой вариант, то я бы отказался от такого боя, потому что есть дела поважнее.
Он уже не тот Макгрегор, который когда-то продвигал ММА в массы. Сейчас Конор про алкоголь и наркотики, а не про спорт.
Меня вдохновлял Конор, я восхищался им, но теперь у меня нет кумира, потому что он предал свои же ценности. Мы остались без идола», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Ibai
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