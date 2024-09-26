  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»
2

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Илия Топурия объяснил, почему не хочет драться с Конором Макгрегором.

«Не хотел бы драться с Макгрегором. Имею в виду, что если бы у меня был такой вариант, то я бы отказался от такого боя, потому что есть дела поважнее.

Он уже не тот Макгрегор, который когда-то продвигал ММА в массы. Сейчас Конор про алкоголь и наркотики, а не про спорт.

Меня вдохновлял Конор, я восхищался им, но теперь у меня нет кумира, потому что он предал свои же ценности. Мы остались без идола», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Конор показал скриншот чистого теста на допинг: «Самый проверяемый боец UFC»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Ibai
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoИлия Топурия
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Холлоуэй провел тренировку в гостевой форме «Эвертона»
724 сентября, 12:48Фото
Усик встретился с Макгрегором и спародировал его походку
722 сентября, 13:16Фото
Конор Макгрегор: «Хочу подраться с Чендлером. В 2025-м должны пройти два моих поединка»
1422 сентября, 10:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Волков − о возвращении в октагон: «В декабре было бы комфортно»
сегодня, 17:55
Усман назвал Джонса Майклом Джорданом в мире ММА, Кормье ответил: «Майкла не ловили за запрещенку»
3сегодня, 16:30
Турки Аль эш-Шейх выложил фото с Биволом и Бетербиевым
6сегодня, 15:45Фото
Волков не хочет простаивать после срыва боя с Ганом: «Важно оставаться актуальным бойцом»
1сегодня, 14:27
Мухаммад раскритиковал Усмана: «Я пришел к нему на подкаст и разнес словесно и ментально»
5сегодня, 13:49
Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»
1сегодня, 12:53
Волков − о бое Джонса и Миочича: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели»
3сегодня, 11:58
Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing
4сегодня, 11:20
Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»
4сегодня, 10:58
Бивол − о стиле Бетербиева: «У Артура много навыков, ожидаю от него всего»
1сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры