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Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»

Конор Макгрегор хочет получить титульный бой в полусреднем весе.

«Белал Мухаммад жалок, я хочу подраться с ним. На моем счету несколько нокаутов в полусреднем весе. Я сила, с которой нужно считаться – умею наносить серьезный урон.

Теперь посмотрите на статистику Белала. За всю карьеру в UFC он не оформил ни одного нокдауна. Ни одного. Честно говоря, это позор», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз Конор выходил в октагон в июле-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Конор Макгрегор: «Хочу подраться с Чендлером. В 2025-м должны пройти два моих поединка»

Конор показал скриншот чистого теста на допинг: «Самый проверяемый боец UFC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: BJ Penn
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКонор Макгрегор
logoБелал Мухаммад
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