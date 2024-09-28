Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»

Конор Макгрегор хочет получить титульный бой в полусреднем весе.

«Белал Мухаммад жалок, я хочу подраться с ним. На моем счету несколько нокаутов в полусреднем весе. Я сила, с которой нужно считаться – умею наносить серьезный урон.

Теперь посмотрите на статистику Белала. За всю карьеру в UFC он не оформил ни одного нокдауна. Ни одного. Честно говоря, это позор», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

В последний раз Конор выходил в октагон в июле-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье .

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