Мойкано повредил плечо за три недели до боя с Сен-Дени: «Не смог сняться с главного события...»
Мойкано получил серьезную травму за несколько недель до поединка с Сен-Дени.
«Я повредил плечо три недели назад, но не смог сняться с главного события...
Спасибо моей команде за помощь в тренировках и за то, что подготовили меня к бою», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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