Мойкано повредил плечо за три недели до боя с Сен-Дени: «Не смог сняться с главного события...»

Мойкано получил серьезную травму за несколько недель до поединка с Сен-Дени.

«Я повредил плечо три недели назад, но не смог сняться с главного события...

Спасибо моей команде за помощь в тренировках и за то, что подготовили меня к бою», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.

Напомним, Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

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