Мойкано заявил, что ненавидит Соннена: «Я был готов отправиться в США, только чтобы ударить его ногой по лицу»
Ренато Мойкано рассказал о ненависти к Чейлу Соннену.
«Я подумывал о том, чтобы купить билет на самолет и прилететь только для того, чтобы дать Чейлу соккер-кик во время The Ultimate Fighter.
Он постоянно говорил гадости о Бразилии, меня это очень оскорбляло», − сказал легковес UFC Ренато Мойкано.
Напомним, что Соннен был тренером в третьем сезоне The Ultimate Fighter Brazil. Соперником Чейла был Вандерлей Силва.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Home of Fight
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