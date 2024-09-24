Мойкано заявил, что ненавидит Соннена: «Я был готов отправиться в США, только чтобы ударить его ногой по лицу»

Ренато Мойкано рассказал о ненависти к Чейлу Соннену.

«Я подумывал о том, чтобы купить билет на самолет и прилететь только для того, чтобы дать Чейлу соккер-кик во время The Ultimate Fighter.

Он постоянно говорил гадости о Бразилии, меня это очень оскорбляло», − сказал легковес UFC Ренато Мойкано .

Напомним, что Соннен был тренером в третьем сезоне The Ultimate Fighter Brazil. Соперником Чейла был Вандерлей Силва .

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