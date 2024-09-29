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Мойкано пригласил Сен-Дени в American Top Team: «То, что делает его опасным – делает его уязвимым. Нужно поработать над навыками»

Ренато Мойкано пригласил Бенуа Сен-Дени в American Top Team.

«Приглашаю Бенуа в наш зал (American Top Team – примечание Sports). Ему нужно поработать над своими навыками. То, что делает его опасным – делает его уязвимым», – заявил боец UFC Ренато Мойкано.

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoРенато Мойкано
logoБенуа Сен-Дени
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