Мойкано пригласил Сен-Дени в American Top Team: «То, что делает его опасным – делает его уязвимым. Нужно поработать над навыками»

Ренато Мойкано пригласил Бенуа Сен-Дени в American Top Team.

«Приглашаю Бенуа в наш зал (American Top Team – примечание Sports ). Ему нужно поработать над своими навыками. То, что делает его опасным – делает его уязвимым», – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

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