Цзю выступил против отмены двойного гражданства в РФ: «Не хотел бы терять австралийский паспорт»
Костя Цзю выступил против отмены двойного гражданства в России.
«Очень плохо отношусь к данной инициативе, так как у меня два гражданства – России и Австралии. Не хотел бы терять австралийское гражданство, и в то же время лишаться российского. Я сейчас живу в России! И лоббировать подобную инициативу я точно не собираюсь.
Я больше двадцати лет прожил в Австралии – всю свою карьеру провел именно там. Не буду отказываться от местного паспорта – там у меня живут дети и родители. А скоро в Австралии могут появиться и мои внуки. Поэтому о чем тут говорить?» – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
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