Тим Цзю выложил фото с отцом: «Какой-то прохожий попросил селфи»

Тимофей Цзю выложил совместную фотографию с отцом Константином.

«Какой-то прохожий попросил фото», − подписал снимок боксер-средневес .

Напомним, что в последний раз Цзю-младший дрался в марте-2024, проиграв Себастьяну Фундоре в бою за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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