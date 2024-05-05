Тим Цзю выложил фото с отцом: «Какой-то прохожий попросил селфи»

Теги Константин Цзю первый средний вес Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю выложил совместную фотографию с отцом Константином.

«Какой-то прохожий попросил фото», − подписал снимок боксер-средневес Тимофей Цзю.

Напомним, что в последний раз Цзю-младший дрался в марте-2024, проиграв Себастьяну Фундоре в бою за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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