Костя Цзю объяснил, почему Тим не выступает за Россию: «Он живет и будет жить в Австралии»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю заявил, что Тим не планирует менять спортивное гражданство на российское.

«Вряд ли у Тима получится когда-нибудь выступать под российским флагом. Это не имеет никакого значения. Он знает Россию и любит ее. Но он живет в Австралии и будет жить там.

Сейчас как профессионал он выступает за самого себя. У него своя карьера, своя жизнь. Не надо нас сравнивать», − сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

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5 комментариев
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Ответ Кидар
Но, наверняка, имеет российское гражданство на всякий случай
Австралия предсказуема ,там в 100 лет трижды революции не случаются.
+17
0
+17
🤣
+10
-1
+9
Но, наверняка, имеет российское гражданство на всякий случай
+7
-2
+5
Так он же, вроде, выходил на пророссийский митинг в Австралии, организованный текущей властью)
+3
0
+3
Ответ TomSail
Так он же, вроде, выходил на пророссийский митинг в Австралии, организованный текущей властью)
Да, таких патриотов России пару десятков наберется в каждой стране. :))
+2
0
+2
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