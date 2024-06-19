Костя Цзю объяснил, почему Тим не выступает за Россию: «Он живет и будет жить в Австралии»

Костя Цзю заявил, что Тим не планирует менять спортивное гражданство на российское.

«Вряд ли у Тима получится когда-нибудь выступать под российским флагом. Это не имеет никакого значения. Он знает Россию и любит ее. Но он живет в Австралии и будет жить там.

Сейчас как профессионал он выступает за самого себя. У него своя карьера, своя жизнь. Не надо нас сравнивать», − сказал бывший чемпион мира по боксу .

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