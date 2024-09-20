Константин Цзю – о выставочных боях: «Я пообещал маме, поэтому не планирую возвращаться и нарушать это обещание»
Константин Цзю не планирует участвовать в выставочных боях.
«Когда-то я сказал, что закончил карьеру. Я пообещал маме, поэтому не планирую возвращаться и нарушать это обещание», – сказал Константин Цзю.
Цзю – 55 лет. Он завершил профессиональную карьеру в 2005 году.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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