Константин Цзю – о выставочных боях: «Я пообещал маме, поэтому не планирую возвращаться и нарушать это обещание»

Константин Цзю не планирует участвовать в выставочных боях.

«Когда-то я сказал, что закончил карьеру. Я пообещал маме, поэтому не планирую возвращаться и нарушать это обещание», – сказал Константин Цзю .

Цзю – 55 лет. Он завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

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