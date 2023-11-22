Константин Цзю – о сыне: «Тимофей – австралийский боксер. Но чувствует себя русским!»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю высказался об австралийском гражданстве сына Тимофея.

«Превзойдет ли меня сын? Ради бога! Буду только рад. Как отец хотел бы, чтобы Тим стал лучше меня. Да, он австралийский боксер: там родился, Австралия для него родная страна.

А российского происхождения, чтобы я не потерял корни. Но он чувствует себя русским!», – сказал экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Тимофею 29 лет. В октябре он выиграл у Брайана Мендосы и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

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2 комментария

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Serhio Roberto
Короче, когда выгодно Тим - австралийский боксер, когда будет не выгодно- станет российским.
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+8
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