Костя Цзю – о снятии санкций IBF с российских боксеров: «Здравый смысл восторжествовал. Почему только сейчас»
Костя Цзю отреагировал на снятие санкций с российского бокса.
«Здравый смысл восторжествовал! Почему только сейчас? Знаете, я в политику не лезу, но это все они. Это все политики», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Ранее стало известно, что IBF сняла санкции с российских боксеров.
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