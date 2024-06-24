Костя Цзю – о снятии санкций IBF с российских боксеров: «Здравый смысл восторжествовал. Почему только сейчас»

Костя Цзю отреагировал на снятие санкций с российского бокса.

«Здравый смысл восторжествовал! Почему только сейчас? Знаете, я в политику не лезу, но это все они. Это все политики», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Ранее стало известно, что IBF сняла санкции с российских боксеров.

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