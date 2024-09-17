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Умар Нурмагомедов: «Не помню, чтобы Двалишвили протестовал против «несправедливости», когда UFC дали Топурии титульник после победы над Эмметом»

Умар Нурмагомедов обвинил Мераба Двалишвили в лицемерии.

«Когда друг Мераба (Илия Топурия – примечание Sports) дрался за титул, выиграв шесть боев подряд, но одолев только одного соперника из первой пятерки – Джоша Эммета, я не помню, чтобы Двалишвили отчаянно протестовал против такой «несправедливости», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов.

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В команде Умара Нурмагомедова не верят, что UFC устроит бой Фигейредо – Двалишвили (ТАСС)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
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