Умар Нурмагомедов: «Не помню, чтобы Двалишвили протестовал против «несправедливости», когда UFC дали Топурии титульник после победы над Эмметом»

Умар Нурмагомедов обвинил Мераба Двалишвили в лицемерии.

«Когда друг Мераба (Илия Топурия – примечание Sports ) дрался за титул, выиграв шесть боев подряд, но одолев только одного соперника из первой пятерки – Джоша Эммета , я не помню, чтобы Двалишвили отчаянно протестовал против такой «несправедливости», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов .

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