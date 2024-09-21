  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»

Тим Уэлч считает, что Умар Нурмагомедов победит Мераба Двалишвили.

«Будет ли Мераб чемпионом, когда Шон вернется? Я так не думаю. Умар доставит этому парню чертовски серьезные проблемы.

Я бы предпочел подраться с Мерабом, нам нужно отыграться. Мы знаем, что этот бой можно выиграть», − сказал тренер Шона О’Мэлли Тим Уэлч.

Напомним, что Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»

Сехудо − Умару: «Думаю, ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тима Уэлча
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер О’Мэлли объяснил перепалку с Мерабом: «Это были игры разума, а не неспортивное поведение»
318 сентября, 13:55
Вера − о проигрыше О’Мэлли Мерабу: «Если бы Шон попал по нему в начале боя, все могло пойти иначе»
618 сентября, 11:54
Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
1115 сентября, 08:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайс Митчелл хочет драться с Евлоевым: «Людям нужен мой бой с Мовсаром»
2сегодня, 09:58
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 09:00
Александр Усик приехал в Лондон на бой Дюбуа и Джошуа
3сегодня, 08:53Фото
Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»
7сегодня, 07:54
Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои
2сегодня, 07:35
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин победил Севейджа, Фомичев выиграл у Морроу, Имеля нокаутировал Оливейру и другие кулачные бои
8вчера, 20:39
Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»
5вчера, 17:49
Шевченко – о вызове Нуньес: «Если бы она была активной, было бы уместно»
4вчера, 16:10
Павлович выложил видео из зала: «У Владимировича пошла жара!»
7вчера, 15:22Видео
Бен Аскрен: «Для меня совершенно очевидно, что Конор – наркоман»
15вчера, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры