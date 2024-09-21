Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»
Тим Уэлч считает, что Умар Нурмагомедов победит Мераба Двалишвили.
«Будет ли Мераб чемпионом, когда Шон вернется? Я так не думаю. Умар доставит этому парню чертовски серьезные проблемы.
Я бы предпочел подраться с Мерабом, нам нужно отыграться. Мы знаем, что этот бой можно выиграть», − сказал тренер Шона О’Мэлли Тим Уэлч.
Напомним, что Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тима Уэлча
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