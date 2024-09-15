Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»
Умар Нурмагомедов призвал Мераба Двалишвили не избегать поединка.
«Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то? Ты чемпион. Скажи: «Любого давай, я разнесу», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, Двалишвили победил единогласным решением судей Шона О’Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Двалишвили – о нежелании драться с Умаром: «Дело не в стране. У меня не будет с ним такой же вражды, как с Яном»
Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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