Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»

Умар Нурмагомедов призвал Мераба Двалишвили не избегать поединка.

«Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то? Ты чемпион. Скажи: «Любого давай, я разнесу», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, Двалишвили победил единогласным решением судей Шона О’Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Двалишвили – о нежелании драться с Умаром: «Дело не в стране. У меня не будет с ним такой же вражды, как с Яном»

Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»