Белал хочет драться с Рахмоновым: «У него есть аура, но не будет оправданий после проигрыша мне»
Белал Мухаммад хочет драться с Шавкатом Рахмоновым.
«Сейчас я бы предпочел драться с Шавкатом. У него есть аура, он непобежденный, но после проигрыша мне у него не будет оправданий.
Если бы я вышел и побил Усмана, то ему бы припомнили серию из трех поражений. Он уже стар и близок к концу карьеры, ему нужна победа, чтобы вернуться в гонку.
Камару должен показать, что у него еще есть порох. Но я хочу больше драться с Шавкатом. Посмотрите на других парней: Иэн Гэрри не бросает вызовов, Маддалена травмирован», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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