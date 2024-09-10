Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»
Белал Мухаммад считает, что в UFC берегут Шавката Рахмонова.
«Камару Усман хорош в борьбе. Когда я смотрю на Шавката, то вижу много брешей в его обороне, которые приведут меня к победе. Я всегда думаю о стратегии, когда смотрю бои.
Мне кажется, что из-за этого в UFC не хотят выставлять Рахмонова против Усмана на претендентский бой. Камару победит, а они потеряют непобежденного бойца. Придется снова возвращать Усмана, который был чемпионом пять лет», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Michael Bisping Podcast
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