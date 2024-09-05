Комментатор Джон Аник − о титульном бое в полусреднем весе: «В UFC согласны, что Рахмонов − претендент, но проблема не в Мухаммаде»
Комментатор UFC Джон Аник высказался о бое Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова
«Шавкат Рахмонов − 18-0, 18 финишей и шесть побед в UFC. Неважно, на третьем он местел или на первом.
Большинство из нас видят в нем неоспоримого и легитимного претендента. Думаю, в UFC с этим согласны. Но гребанная проблема не в чемпионе, поверьте», − написал в соцсетях комментатор UFC Джон Аник.
Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»
Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Аника
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