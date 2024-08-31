Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»

Белал Мухаммад призвал Шавката Рахмонова драться с Камару Усманом

«Я неактивен? Лол, у меня продолжается медицинское отстранение, а ты не дрался с 2023 года. Думаю, что Шавкат и Усман должны встретиться, чтобы выявить настоящего претендента №1», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Напомним, что в июле-2024 Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал новым чемпионом UFC . Шавкат Рахмонов в последний раз дрался в декабре-2024, когда задушил Стивена Томпсона.

Шавкат Рахмонов заявил, что Белал Мухаммад отказался драться с ним в 2024 году

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