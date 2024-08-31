  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
5

Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»

Белал Мухаммад призвал Шавката Рахмонова драться с Камару Усманом

«Я неактивен? Лол, у меня продолжается медицинское отстранение, а ты не дрался с 2023 года. Думаю, что Шавкат и Усман должны встретиться, чтобы выявить настоящего претендента №1», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Напомним, что в июле-2024 Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал новым чемпионом UFC. Шавкат Рахмонов в последний раз дрался в декабре-2024, когда задушил Стивена Томпсона.

Шавкат Рахмонов заявил, что Белал Мухаммад отказался драться с ним в 2024 году

Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКамару Усман
logoШавкат Рахмонов
logoБелал Мухаммад
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бернс – о титульной гонке в дивизионе: «Слышал, что Рахмонов подерется за пояс в декабре»
128 августа, 17:05
Усман − о противостоянии с Ковингтоном: «Колби был отличным партнером для танца, он бросил мне вызов»
827 августа, 17:20
Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»
1123 августа, 10:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
1сегодня, 16:14
Туменов хочет бой с Минеевым: «Интересно встретиться с Владимиром по правилам бокса»
1сегодня, 15:44
Джонс уверен в победе над Аспиналлом: «Можете верить в этот хайп, но я продолжу выигрывать»
6сегодня, 14:53
Бивол − о главном уроке в боксе: «В детстве меня учили: «Не думай об ударе, но думай о защите»
1сегодня, 13:45
Джонс − о проблемах с допингом: «Я старался доказать невиновность, и теперь пикограммы в нашем спорте легальны»
5сегодня, 12:54
Туменов − о спаррингах с Ковингтоном: «Он не смог меня перевести и вообще что-то сделать»
2сегодня, 11:52
Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»
1сегодня, 10:57
Хабиб получил синяк под глазом на тренировке: «Может, я уже старею?»
2сегодня, 10:43Фото
Бивол − о прогнозе Джонса на бой с Бетербиевым: «Это очень важно для меня, Рой − один из моих идолов»
2сегодня, 10:36
Календарь боев в MMA и боксе в августе-сентябре-2024
87сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео