Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»
Белал Мухаммад призвал Шавката Рахмонова драться с Камару Усманом
«Я неактивен? Лол, у меня продолжается медицинское отстранение, а ты не дрался с 2023 года. Думаю, что Шавкат и Усман должны встретиться, чтобы выявить настоящего претендента №1», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Напомним, что в июле-2024 Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал новым чемпионом UFC. Шавкат Рахмонов в последний раз дрался в декабре-2024, когда задушил Стивена Томпсона.
Шавкат Рахмонов заявил, что Белал Мухаммад отказался драться с ним в 2024 году
Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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