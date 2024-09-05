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Белал − о словах Аника про Рахмонова: «Фергюсон заслужил титульник больше, чем Шавкат»

Белал Мухаммад считает, что Шавкат Рахмонов не заслужил драться за титул UFC

«Если быть честным, то Тони Фергюсон заслужил титульного шанса больше, чем Шавкат Рахмонов», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Фергюсон проиграл восьмой бой подряд – это абсолютный антирекорд UFC

Фергюсон обратился к фанатам: «У меня есть интересные новости, ожидайте»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoТони Фергюсон
logoШавкат Рахмонов
logoБелал Мухаммад
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