Белал − о словах Аника про Рахмонова: «Фергюсон заслужил титульник больше, чем Шавкат»
Белал Мухаммад считает, что Шавкат Рахмонов не заслужил драться за титул UFC
«Если быть честным, то Тони Фергюсон заслужил титульного шанса больше, чем Шавкат Рахмонов», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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