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Волков не хочет простаивать после срыва боя с Ганом: «Важно оставаться актуальным бойцом»

Александр Волков заявил, что хочет подраться как можно скорее.

«Но я, честно говоря, не сильно стараюсь продумывать такие трехходовки. Думаю, что сейчас важно оставаться актуальным бойцом, оставаться в обойме, выступать, драться.

То, о чем вы говорите, может случиться в зависимости от того, кто победит. Но в промежутке между боями все равно много времени пройдет.

И в таком случае мой следующий бой может быть весной или даже осенью. Столько времени находиться на паузе сложновато.

Лучше провести какой‑то поединок, чтобы форму не терять, потому что тяжело тренироваться без мотивации на самом деле. Сейчас поединок отменили, и уже что‑то делать не так весело, как было раньше», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков, который 26 октября должен был подраться с Сирилом Ганом, но вылетевший из боя из-за травмы.

Волков − о бое Джонса и Миочича: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели»

Волков – о травме: «Получил растяжение, которое привело к надрыву. Если сейчас тренироваться, то может быть разрыв. Потом операция и год без боев»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Волков
logoСирил Ган
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