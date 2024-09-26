Волков − о возвращении в октагон: «В декабре было бы комфортно»

Александр Волков хочет драться в декабре-2024.

«Думаю, в декабре было бы максимально комфортно. Я бы еще месяц потратил на восстановление. Может, несколько недель. И приступил бы к полноценной подготовке.

Но это будет зависеть и от соперника, и от UFC. Для меня обратная связь − это матчмейкер UFC или мой менеджер.

Менеджер скажет, какие даты UFC может предложить для поединка. В UFC решают, сохранить бой или нет.

Сначала была информация, что ему будут искать нового соперника», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков , который 26 октября должен был подраться с Сирилом Ганом .

Волков не хочет простаивать после срыва боя с Ганом: «Важно оставаться актуальным бойцом»

Волков − о бое Джонса и Миочича: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели»