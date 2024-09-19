Уайт подтвердил, что Аспиналл будет запасным в бою Джонса и Миочича

Том Аспиналл будет запасным в бою Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Будет ли Том запасным? Да. Аспиналл будет следующим в очереди для всего, что произойдет после боя Джона и Стипе» − сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309.

Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»

Аспиналл считает, что залез под кожу Джонса: «Джон свирепеет, будет здорово, если это продолжится»