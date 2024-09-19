Уайт подтвердил, что Аспиналл будет запасным в бою Джонса и Миочича
Том Аспиналл будет запасным в бою Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Будет ли Том запасным? Да. Аспиналл будет следующим в очереди для всего, что произойдет после боя Джона и Стипе» − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309.
Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»
Аспиналл считает, что залез под кожу Джонса: «Джон свирепеет, будет здорово, если это продолжится»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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