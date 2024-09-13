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Бетербиев − о бое с Биволом: «Начинаем финальную подготовку»

Артур Бетербиев прокомментировал подготовку к бою с Дмитрием Биволом.

«Начинаем финальную подготовку. Ровно месяц до боя», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 12 октября подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира.

Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»

💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
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