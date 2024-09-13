Бетербиев − о бое с Биволом: «Начинаем финальную подготовку»

Артур Бетербиев прокомментировал подготовку к бою с Дмитрием Биволом.

«Начинаем финальную подготовку. Ровно месяц до боя», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 12 октября подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира.

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