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Бивол − о бое с Бетербиевым: «Благодарю Артура за то, что наш поединок состоится»

Дмитрий Бивол поблагодарил Артура Бетербиева за бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я хочу бой за абсолютного чемпиона мира. Я хочу драться с лучшими боксерами в полутяжелом весе. Вот эти цели двигали мной в этом виде спорта. Сейчас все пояса будут на кону.

Со своей стороны хочу поблагодарить организаторов, свою команду, промоутеров. Также хотел поблагодарить Артура Бетербиева за то, что этот поединок состоится.

Как только я пришел в профессиональный бокс, я ставил перед собой задачу завоевать все пояса. Я работал над тем, чтобы стать лучшим. И сейчас это финальный бой для этого», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира.

Битва взглядов Бивола и Бетербиева в Лондоне

Трейлер поединка Бетербиев – Бивол

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
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