Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски
Джастин Гейджи назвал список потенциальных соперников для следующего боя.
Он хотел бы встретиться с Чарльзом Оливейрой, Дэном Хукером, Дастином Порье или Алексом Волкановски.
Последний раз Джастин Гейджи выходил в клетку в апреле-2024, когда на UFC 300 нокаутом проиграл Максу Холлоуэю и утратил пояс BMF.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
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