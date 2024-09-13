Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски

Джастин Гейджи назвал список потенциальных соперников для следующего боя.

Он хотел бы встретиться с Чарльзом Оливейрой , Дэном Хукером , Дастином Порье или Алексом Волкановски .

Последний раз Джастин Гейджи выходил в клетку в апреле-2024, когда на UFC 300 нокаутом проиграл Максу Холлоуэю и утратил пояс BMF.

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