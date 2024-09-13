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Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски

Джастин Гейджи назвал список потенциальных соперников для следующего боя.

Он хотел бы встретиться с Чарльзом Оливейрой, Дэном Хукером, Дастином Порье или Алексом Волкановски.

Последний раз Джастин Гейджи выходил в клетку в апреле-2024, когда на UFC 300 нокаутом проиграл Максу Холлоуэю и утратил пояс BMF.

Ян, Порье или О’Мэлли – кто лучший боксер в UFC?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
logoUFC
logoMMA
logoДастин Порье
logoДжастин Гейджи
logoДэн Хукер
logoЧарльз Оливейра
logoАлександр Волкановски
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