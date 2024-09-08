Царукян – о возможном сопернике за временный титул: «Любой из топ-5. Но они все недостойны»
Арман Царукян перечислил соперников в возможном бою за временный титул UFC
«Каждый из топ-5. Тот же Дэн Хукер. Майкл Чендлер, Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи, Дастин Порье – все они могут получить этот бой. Но они недостойны этого, потому что трое из них после поражений. Только Хукер выиграл последний бой, а Чендлер вообще победил Тони Фергюсона», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Царукян – о поединке с Махачевым: «Подеремся в начале следующего года. Но мне не принципиален бой с Исламом, я хочу просто стать чемпионом»
Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
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