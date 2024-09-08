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Вячеслав Василевский: «Усману нужно переходить в UFC. Здесь он уже чемпион»

Вячеслав Василевский советует Усману Нурмагомедову сменить промоушен

«С точки зрения зрелищности какого-то экшена не было. Это был тактически правильный бой, который принес победу. Усман постоянно двигался и бил, тем самым не давая сближаться и обострять.

Что Нурмагомедову делать дальше? Наверное, лучше переходить в UFC. Здесь он уже чемпион», – заявил боец MMA Вячеслав Василевский.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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logoВячеслав Василевский
logoУсман Нурмагомедов
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