Экс-чемпион One де Риддер подписал контракт с UFC
Ренье де Риддер подписал контракт с UFC.
Де Риддер добавлен в ростер UFC.
Ранее голландец выступал в ONE Championship, где стал чемпионом в среднем и полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Roster Tracker
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