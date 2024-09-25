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Экс-чемпион One де Риддер подписал контракт с UFC

Ренье де Риддер подписал контракт с UFC.

Де Риддер добавлен в ростер UFC.

Ранее голландец выступал в ONE Championship, где стал чемпионом в среднем и полутяжелом весе.

Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»

Джонсон − о завершении карьеры: «Это было эмоционально. Спасибо всем!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Roster Tracker
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