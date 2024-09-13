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Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»

Деметриус Джонсон объяснил, почему завершил карьеру бойца ММА.

«Не собираюсь больше драться. Причина − мне больше не кажутся интересными смешанные единоборства.

Суть в том, что я получаю больше удовольствия от занятий джиу-джитсу, нахожу этот вид спорта более сложным», − сказал бывший чемпион UFC и ONE FC Деметриус Джонсон, завершивший карьеру в ММА.

Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсона

Дана Уайт: «Джонсон будет в Зале славы UFC. У него невероятная карьера»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
наилегчайший вес
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