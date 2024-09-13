Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»
Деметриус Джонсон объяснил, почему завершил карьеру бойца ММА.
«Не собираюсь больше драться. Причина − мне больше не кажутся интересными смешанные единоборства.
Суть в том, что я получаю больше удовольствия от занятий джиу-джитсу, нахожу этот вид спорта более сложным», − сказал бывший чемпион UFC и ONE FC Деметриус Джонсон, завершивший карьеру в ММА.
Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсона
Дана Уайт: «Джонсон будет в Зале славы UFC. У него невероятная карьера»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости