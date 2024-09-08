Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсона

Стал чемпионом UFC не в ту эпоху.

Увы, это случилось. На прошедшем турнире ONE FC Деметриус Джонсон в 38 лет завершил карьеру. Джонсон ушел чемпионом промоушена, хотя не дрался уже год. Чуть больше недели назад экс-чемпион UFC (11 защит титула в наилегчайшем весе подряд) заявил:

«Я еще не завершил карьеру официально, но думать о боях уже перестал. Это не значит, что я откажусь от интересного предложения. Я тренируюсь каждый день, слежу за весом. Все еще могу вернуться к выступлениям на высоком уровне».

Теперь – ушел окончательно, первым войдя в зал славы ONE FC и заплакав на прощание: «Кто-то хочет, чтобы я оставил тут пояс, уходя из клетки. Но этого дерьма не будет. Я пришел в этот спорт как чемпион и утащу отсюда черный зад как чемпион».

Нам его будет не хватать.

Джонсон настолько доминировал в UFC, что Дана Уайт чуть не закрыл наилегчайший вес, а после первого же поражения обменял его в ONE

История Деметриуса Джонсона лучше всего отражает суть UFC конца 10-х. После появления Конора Макгрегора промоушен находился на таком подъеме, что мог отпускать даже больших бойцов, если они не давали достаточного хайпа. Представить, что сейчас UFC отдаст доминирующего, но скучного чемпиона, только что проигравшего в близком поединке, очень тяжело.

Но тогда президент лиги Дана Уайт и руководство UFC спокойно разменяли Джонсона, не приносившего много платных трансляций и проигравшего Генри Сехудо, на 34-летнего Бена Аскрена – непобежденного и очень говорливого полусредневеса, позже завершившего карьеру из-за двух поражений подряд Хорхе Масвидалю и Демиану Майе.

Джонсон тем временем уверенно прошел Гран-при ONE в наилегчайшем весе, после чего забрал трилогию у более молодого и намного более крупного Адриано Мораеса. Джонсон показывал сильнейшие поединки, пока Аскрен проигрывал вирусным нокаутом, создавшим для UFC новую суперзвезду – Масвидаля. Уайт остался довольным сделкой: «Обмен Бена оказался удивительно успешным».

Джонсон оказался заложником собственного мастерства. Гигантское превосходство над другими бойцами наилегчайшего веса, почти полное отсутствие сопротивления в поединках (сложности были лишь в первых двух и последней защите), при этом лишь два нокаута и никакого трэштока.

Тогда UFC просто не за что было зацепиться в раскрутке Джонсона: он не оставлял сомнений в боях и не делал шоу из грязи, просто уверенно побеждая.

Джонсон стал чемпионом не в ту эпоху. Сейчас фанаты UFC обожали бы его за приземленный характер и активность в соцсетях

Все могло быть совершенно по-другому, если бы Джонсон родился хотя бы на семь лет позже. Для современных фанатов он бы стал звездой. Представьте: Джонсону – 31 год, он разносит соперников в UFC, параллельно стримит прохождение игр, делает самые качественные разборы боев на ютубе и побеждает 110-килограммового соперника на турнире по БЖЖ.

Кажется, Джонсон просто попал не в ту эпоху. То, что он делает в медиапространстве, казалось удивительным и странным раньше, но сейчас – время бойцов, похожих на простых людей. Фанаты обожают любителя лего Брэндона Морено, скромного Стива Эрцега, смахивающего на персонажа Стива Карелла из «Офиса», геймера Роберта Уиттакера и ботаника Кайо Борральо. Джонсон идеально вписался бы в эту компанию.

За последние пять лет в наилегчайшем дивизионе сильно выросла конкуренция. Дейвисон Фигейредо, Брэндон Морено, Алешандре Пантожа, Кай Кара-Франс, Стив Эрцег – огромный набор талантов для 57 кг. Количество потенциальных топовых противостояний – запредельное. Особенно интересно было бы увидеть поединок пикового Фигейредо против пикового Джонсона.

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У Даны Уайта много врагов из-за резких и прямолинейных, но достаточно справедливых высказываний. Но в случае с Джонсоном Уайт выглядел настоящим хейтером. Он не включил Джонсона в список пяти величайших бойцов UFC (выбрал Ронду Раузи и Конора Макгрегора) в период, когда тот шел на серии из 12 побед, назвал Конора лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий и всячески атаковал в интервью:

• «Я не впечатлен Деметриусом Джонсоном»;

• «У него самые слабые продажи платных трансляций в истории UFC»;

• «Мы подумываем закрыть наилегчайший дивизион».

Позже отношения накалились еще больше. По словам Джонсона, UFC заставляли его принять поединок за второй пояс против Ти Джея Диллашоу под угрозой закрытия всего наилегчайшего дивизиона. Уайт просто не мог принять, что в весе доминировал совершенно не эпатажный, но супермастеровитый непобедимый боец.

UFC помог Генри Сехудо, оказавший Джонсону мощнейшее сопротивление со времен первого боя против Джозефа Бенавидеса. В очень близком поединке двое судей встали на сторону Сехудо и тем самым спасли наилегчайший дивизион, избавив лигу от неудобного чемпиона.

После ухода Джонсона в ONE UFC как будто забыли о его существовании. В соцсетях лиги очень сложно найти хотя бы одно упоминание самого разностороннего и техничного бойца в истории спорта.

Даже завершение карьеры не стало поводом запостить хоть что-то про легенду промоушена. Похоже, Уайт до сих пор обижен на Джонсона за непокорность и следование принципам. Стыдное поведение босса UFC. Мы же будем скучать.

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Фото: Gettyimages.ru /Joe Scarnici, Christian Petersen, Jeff Bottari/UFC