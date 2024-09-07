Джонсон − о завершении карьеры: «Это было эмоционально. Спасибо всем!»
Деметриус Джонсон прокомментировал решение завершить карьеру
«Это было эмоционально. Спасибо всем!» − написал в соцсетях бывший чемпион ONE FC и UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, не сдержавший слез во время объявления о завершении карьеры. На счету Джонсона 11 защит титула UFC в наилегчайшем весе.
Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Деметриуса Джонсона
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