Джонсон − о завершении карьеры: «Это было эмоционально. Спасибо всем!»

Деметриус Джонсон прокомментировал решение завершить карьеру

«Это было эмоционально. Спасибо всем!» − написал в соцсетях бывший чемпион ONE FC и UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, не сдержавший слез во время объявления о завершении карьеры. На счету Джонсона 11 защит титула UFC в наилегчайшем весе.

Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»