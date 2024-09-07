Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»

Деметриус Джонсон заявил, что завершил карьеру в смешанных единоборствах

«Кто-то хочет, чтобы я оставил тут пояс, уходя из клетки. Но этого дерьма не будет. Я пришел в этот спорт как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион», − сказал чемпион ONE FC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон , который в последний раз дрался в мае-2023, а с 2019 года он дрался только с Адрианом Мораесом (две победы и одно поражение).

38-летний Джонсон − бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе, защитивший титул 11 раз подряд, после чего проиграл Генри Сехудо и перешел в ONE FC.

Деметриус Джонсон: «Я заработал $72,5 тысячи благодаря играм по UFC. Это невероятно – зарабатывать такие деньги, не получая при этом по голове»

Джо Роган: «Деметриус Джонсон – лучший боец в истории MMA, если оценивать технику боевых искусств»