  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чендлер – о критике Царукяна: «Он сказал, что готов ждать Махачева еще год? Чья бы корова мычала»
1

Чендлер – о критике Царукяна: «Он сказал, что готов ждать Махачева еще год? Чья бы корова мычала»

Майкл Чендлер обвинил Армана Царукяна в лицемерии.

«Арман, ты сказал, что подождешь Ислама Махачева еще год? Это означает, что у тебя будет простой в 17 месяцев. Чья бы корова мычала.

Посмотрим, как все сложится. Бой состоится гораздо раньше, чем через год. Они молодцы, но им нельзя обвинять меня в долгом ожидании. Это лучшее решение в моей профессиональной карьере», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Конор Макгрегор: «Хочу подраться с Чендлером. В 2025-м должны пройти два моих поединка»

10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Чендлера
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoАрман Царукян
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»
621 сентября, 14:24
Ислам Махачев: «В конце года или январе я буду готов. Соперник – Царукян»
1116 сентября, 09:13
Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»
716 сентября, 07:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уайт – об участии бойцов UFC в боксерских боях: «Точно нет. Полностью раздельно»
2сегодня, 08:12
Хирн – о ссоре с Хейни: «Он обвинил меня в двуличии, потому что я не купил ему билеты на турнир. Высокомерный чертов ублюдок»
сегодня, 07:54
Порье – в соцсетях: «Трилогия?»
3сегодня, 07:18
Дана Уайт: «Мы скоро объявим новый бой Вэйли Чжан»
1сегодня, 06:46
Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»
5сегодня, 06:37
Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»
3вчера, 18:26
Представлен официальный трейлер турнира UFC 307: Перейра − Раунтри
1вчера, 17:47Видео
О’Мэлли − о предложении Хейни: «Давай подеремся ради прикола. Ты отстой»
2вчера, 16:43
Хейни ответил О’Мэлли: «Давай устроим бой по боксу»
1вчера, 15:50
Мойкано заявил, что ненавидит Соннена: «Я был готов отправиться в США, только чтобы ударить его ногой по лицу»
4вчера, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры