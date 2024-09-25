Чендлер – о критике Царукяна: «Он сказал, что готов ждать Махачева еще год? Чья бы корова мычала»

Майкл Чендлер обвинил Армана Царукяна в лицемерии.

«Арман, ты сказал, что подождешь Ислама Махачева еще год? Это означает, что у тебя будет простой в 17 месяцев. Чья бы корова мычала.

Посмотрим, как все сложится. Бой состоится гораздо раньше, чем через год. Они молодцы, но им нельзя обвинять меня в долгом ожидании. Это лучшее решение в моей профессиональной карьере», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер .

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