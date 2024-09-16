Ислам Махачев: «В конце года или январе я буду готов. Соперник – Царукян»

Ислам Махачев назвал возможную дату следующего поединка.

«Соперником, скорее всего, будет Арман Царукян . Он первый претендент. У меня сейчас небольшая травма, но я уже долечиваю ее. В конце года или январе я буду готов», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Уайт – о Махачеве: «Временного титула не будет – мы ждем Ислама. Обсуждаем его следующий бой. Царукян – главный претендент»

Царукян – о поединке с Махачевым: «Подеремся в начале следующего года. Но мне не принципиален бой с Исламом, я хочу просто стать чемпионом»