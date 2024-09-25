Хирн – о ссоре с Хейни: «Он обвинил меня в двуличии, потому что я не купил ему билеты на турнир. Высокомерный чертов ублюдок»

Эдди Хирн объяснил конфликт с Дэвином Хейни.

«Он пожаловался, что я не купил ему билеты, из-за чего назвал меня двуличным. Поэтому я просто ответил: «Ты высокомерный чертов ублюдок».

А на турнире я сказал ему: «Что ты делаешь? Ведешь себя, как маленький ребенок. Раньше ты был хорошим парнем, а теперь мне не нравится твоя высокомерность». Дэвин пожаловался, что я оскорбил его через СМИ. Но это ложь, я попросил его больше никогда так не делать», – заявил промоутер Эдди Хирн .

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