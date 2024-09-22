Хейни – о поражении Джошуа: «Это бокс. Один удар может изменить весь бой»

Дэвин Хейни прокомментировал поражение Энтони Джошуа.

«Что пошло не так у Джошуа ? Это бокс. Один удар может изменить весь бой. В тяжелом весе возможно все.

Я пришел, чтобы посмотреть бокс и получил наслаждение», – заявил чемпион мира по боксу Дэвин Хейни .

Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе.

Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне

Нокаут Джошуа на «Уэмбли»: почти 100 тысяч фанатов, Конор с сигарой и выступление Лиама Галлахера