Хейни – о поражении Джошуа: «Это бокс. Один удар может изменить весь бой»
Дэвин Хейни прокомментировал поражение Энтони Джошуа.
«Что пошло не так у Джошуа? Это бокс. Один удар может изменить весь бой. В тяжелом весе возможно все.
Я пришел, чтобы посмотреть бокс и получил наслаждение», – заявил чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.
Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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