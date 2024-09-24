Хейни ответил О’Мэлли: «Давай устроим бой по боксу»
Дэвин Хейни предложил Шону О’Мэлли бой по правилам бокса.
«Я не буду драться за миллион, как это делаешь ты. Давай устроим бой по боксу», − написал в соцсетях боксер-полусредневес Дэвин Хейни, но затем удалил запись. Скриншот приводит Championship Rounds.
О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Championship Rounds
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