Хейни ответил О’Мэлли: «Давай устроим бой по боксу»

Дэвин Хейни предложил Шону О’Мэлли бой по правилам бокса.

«Я не буду драться за миллион, как это делаешь ты. Давай устроим бой по боксу», − написал в соцсетях боксер-полусредневес Дэвин Хейни , но затем удалил запись. Скриншот приводит Championship Rounds.

О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»